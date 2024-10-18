Survivor: Μια συγκινητική αποχώρηση - Δείτε το trailer

Το έπαθλο της Επικοινωνίας πέρασε για ακόμα μία φορά στα χέρια των Κίτρινων, οι οποίοι παρακολούθησαν βίντεο που τους είχαν στείλει οι οικογένειές τους.

Το κολιέ της ατομικής ασυλίας πέρασε στη Γεωργία και τον Μιχάλη, με τον δεύτερο να υπόσχεται μερίδιο από το φαγητό του στον Άγγελο για να εγκαταλείψει τη διεκδίκηση.

Η βραδινή εξόρμηση του Ορφέα και της Μαρίας οδήγησε σε ποινή και πλέον οι δύο Survivors δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στα δύο επόμενα έπαθλα που θα κερδίσει η Φυλή τους.

Απόψε, Τίγρεις και Αετοί διεκδικούν την ομαδική ασυλία. Ωστόσο, τα εσωτερικά προβλήματα επιμένουν στο εσωτερικό και των δύο Φυλών.

Η Εκατερίνα και ο Παναγιώτης επιστρέφουν από το Νησί της Εξορίας, έχοντας καταστρώσει ένα σχέδιο στο μυαλό τους.

Ποια ομάδα θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία αποχώρησης και θα στερηθεί ένα μέλος της;

Δείτε το τρέιλερ:

