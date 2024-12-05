Πέννυ Μπαλτατζή: Η ώρα της γέννας φτάνει, ποιά παίρνει τη θέση της στην παράσταση Μικρός Ήρως;

Καθώς όμως η ώρα της γέννησης του τρίτου της παιδιού πλησιάζει, η τραγουδίστρια που πρωταγωνιστούσε στην παιδική παράσταση Μικρός Ήρως στο Θέατρο Νέος Ακάδημος σταματάει πια για να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τον ερχομό του αγοριού της.

Η Πέννυ Μπαλτατζή έχει ήδη ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι και ο μικρούλης έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την οικογένειά της με τα αδέρφια του να τον περιμένουν πώς και πώς. Τον ρόλο της Ουρανίας στην πολύ πετυχημένη παράσταση του Στέλιου Ανεμοδουρά που παρουσιάζει το Kids Theater σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη κάθε Κυριακή, αναλαμβάνει μια άλλη πολύ γνωστή και φρεσκοπαντρεμένη τραγουδίστρια.

Ο λόγος για την Ανδριάνα Μπάμπαλη που ανακοινώθηκε ήδη πως αναλαμβάνει να ερμηνεύσει τα εμπνευσμένα τραγούδια του Μανόλη Ανδρουλιδάκη που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους.

Λίγα λόγια για το έργο

Το θρυλικό ανάγνωσμα του Στέλιου Ανεμοδουρά Μικρός Ήρως ζωντανεύει στη θεατρική σκηνή του Νέου Ακάδημου από την Αθανασία Καλογιάννη και το Kids Theater. Η ιστορία που αγαπήθηκε φανατικά από πολλές γενιές αναγνωστών, παίρνει τη μορφή μιας συναρπαστικής παράστασης με καταιγιστική δράση, συγκίνηση, γέλιο και τραγούδι που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Οι κεντρικοί ήρωες, Γιώργος Θαλάσσης, Κατερίνα και ο αεικίνητος Σπίθας, αναλαμβάνουν να αφυπνίσουν το αίσθημα του δικαίου σε μια εποχή γεμάτη αντιξοότητες. Μέσα από την παράσταση, οι θεατές θα συνδεθούν με έναν κόσμο όπου ο ηρωισμός και η αυτοθυσία αναδεικνύουν τις αξίες της φιλίας, της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας και του αγώνα για την ελευθερία. Στο πλαίσιο ενός «σήμερα» γεμάτο συγκρούσεις και προκλήσεις, ο Μικρός Ήρως γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ.

Δεν υπάρχει άλλο περιοδικό στη χώρα μας που να έχει σημαδέψει τόσο πολύ τις καρδιές των αναγνωστών όσο ο Μικρός Ήρως. Η παράσταση παραμένει πιστή στους εμβληματικούς χαρακτήρες του Στέλιου Ανεμοδουρά, που με τον νεανικό ενθουσιασμό και την αδιαπραγμάτευτη πίστη τους στα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, έρχονται να εμπνεύσουν αισιοδοξία για ένα καλύτερο «αύριο», όπου όλα μπορούν να γίνουν διαφορετικά αρκεί να δώσεις τη μάχη σου - ακόμα κι όταν ο αντίπαλος φαίνεται αήττητος.

