Eurovision 2025: Αποσύρθηκε το συγκρότημα που κέρδισε τη συμμετοχή του για το Μαυροβούνιο μετά από καταγγελία

Σάλος στο Μαυροβούνιο τις τελευταίες μέρες με το συγκρότημα NeonoeN που στις 27 Νοεμβρίου κατάφερε να κερδίσει το μουσικό φεστιβάλ της χώρας Montesong και να πάρει το εισιτήριο για την Eurovision 2025 στην Ελβετία με το τραγούδι ClickBait.

Μια που κέρδισε και μια που άρχισαν τα παρατράγουδα με τις πρώτες διαμαρτυρίες να αφορούν τη μικρή συμμετοχή στο televoting αλλά στη συνέχεια με κάτι πολύ πιο σοβαρό, το γεγονός ότι το συγκρότημα είχε παίξει μέρος του τραγουδιού σε φεστιβάλ ροκ το 2023.

Την ώρα που οι κανονισμοί της EBU είναι σαφείς και δεν επιτρέπουν να συμμετέχουν τραγούδια που έχουν ακουστεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της εκάστοτε χρονιάς.

Κι αν και το θέμα ήταν υπό διερεύνηση και προς απόφαση της EBU για το αν θα επιτρέψει τελικά τη συμμετοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού στον διαγωνισμό, το συγκρότημα θέλοντας να βγάλει τους πάντες από τη δύσκολη θέση ανακοίνωσε επίσημα πως αποσύρεται από την Eurovision και θα στηρίξει όποιον τελικά επιλέξει η χώρα να στείλει στον μουσικό διαγωνισμό.

Η ανακοίνωση των NeonoeN

«Για το καλό του δημοσίου συμφέροντος , με την επιθυμία να τερματίσουμε την αβεβαιότητα και να συνεισφέρουμε για άλλη μια φορά στη μουσική για την οποία βρισκόμαστε εδώ καταρχήν, σας ενημερώνουμε ότι αποσυρόμαστε οικειοθελώς από τη συμμετοχή στη Eurovision. Η RTCG, σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα επιλέξει άλλον εκπρόσωπο και θα είμαστε οι πρώτοι που θα του ευχηθούμε καλή τύχη και θα του παρέχουμε πλήρη υποστήριξη.

Η νίκη στο Montesong μας έφερε δημοσιότητα της οποίας τον τύπο και την έκταση δεν επιλέξαμε, ούτε μπορούσαμε να ελέγξουμε. Σημειώνουμε, και τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν, ότι η ζωντανή εκτέλεση της λειτουργικής έκδοσης του τραγουδιού δεν έθεσε σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία του φεστιβάλ Montesong, ούτε θα μπορούσε να έχει επηρεάσει το τελικό του αποτέλεσμα και την τοποθέτησή μας.

Γεγονός είναι ότι υπήρχαν πολλά παρόμοια παραδείγματα και ότι η EBU αποφάσιζε πάντα ότι αυτά τα τραγούδια μπορούσαν να συμμετάσχουν (ένα κέρδισε ακόμη και στη Eurovision), επειδή δεν είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων, το οποίο είναι ξεκάθαρο σε όλους. Ωστόσο, απλά δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος οποιωνδήποτε ιστοριών εκτός μουσικής, ούτε να προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο το έργο μας.

Η Eurovision δεν ήταν ποτέ στόχος από μόνη της για εμάς. Η διεύρυνση του πεδίου της μουσικής μας δραστηριότητας – σίγουρα είναι!

Το Montesong Festival που διοργάνωσε το Assosiation of Entertainers έφερε 16 νέα τραγούδια και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του RTCG για την καλοπροαίρετη στάση και την πρόθεσή τους να μας δώσουν χώρο για άλλες επιλογές. Πιστεύουμε ότι θα καταλάβουν την απόφασή μας να εγκαταλείψουμε τη Eurovision και τους ευχαριστούμε επίσης για αυτό.

Ιδιαίτερη και απέραντη ευγνωμοσύνη για τη στήριξη συναδέλφων μουσικών, λάτρεις της καλής μουσικής, φίλων, γνωστών, δημοσιογράφων και του ευρύτερου κοινού από το Μαυροβούνιο και το εξωτερικό, που μας έδωσε δύναμη τις τελευταίες μέρες. Οι οικογένειές μας μαζί με εμάς έχουν βιώσει όλο το μεγαλείο και την απόγνωση αυτής της διαδικασίας και τώρα είναι καιρός να τα ανταποδώσουμε και να αφοσιωθούμε με τον σωστό τρόπο.

Το CLICKBAIT συνεχίζει να ζει ως μουσικό single, αλλά ως σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που προκαλεί φόβο.

Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε όλους. Τώρα ας στηρίξουμε όλοι το Μαυροβούνιο στη Eurovision!!!»

