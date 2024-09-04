Survivor: Τι έκανε ο Γιώργος Λιανός πριν επιστρέψει στον Άγιο Δομίνικο;

Tον δρόμο για τον Άγιο Δομίνικο παίρνει εντός των ημερών ο Γιώργος Λιανός καθώς σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του νέου κύκλου του Survivor που αυτή τη σεζόν επιστρέφει στις ρίζες του και ρίχνεται στην τηλεοπτική μάχη από νωρίς. Στο πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

Κι αφού από εδώ και πέρα ο παρουσιαστής του πετυχημένου reality επιβίωσης του ΣΚΑΙ δε θα βρίσκεται στην Ελλάδα για αρκετό καιρό έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση για να βεβαιωθεί πως εκεί στα ξένα δε θα έχει αναπάντεχα προβλήματα.

