Ψινάκης και Κοκκίνου μιλούν πρώτη φορά για τη συναυλία του Ρουβά στην Πράσινη Γραμμή

Το 1997 ήταν για τον Σάκη Ρουβά και τον Ηλία Ψινάκη μια εφιαλτική χρονιά. Ήταν η εποχή που αποφασίστηκε να γίνει η κοινή συναυλία του ίδιου και του Τούρκου Μπουράκ Κουτ πάνω στην Πράσινη Γραμμή που διχοτομεί την Κύπρο.

Μια συναυλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μεν αλλά που άναψε κυριολεκτικά φωτιές εκείνη την εποχή με πολύ σοβαρά επεισόδια και έναν Σάκη Ρουβά να αναγκάζεται μετά από λίγους μήνες να φύγει στο εξωτερικό για σχεδόν έναν χρόνο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Μαζί του σε αυτή τη συναυλία τότε, στα φωνητικά η Έλλη Κοκκίνου στα πρώτα της βήματα βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Στο Γηροκομείο» και οι δυο τους είχαν να πουν πολλά.

