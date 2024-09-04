Lady Gaga: Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από το νέο της άλμπουμ τον Οκτώβριο

Το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο η Lady Gaga, η οποία βρίσκεται στη Βενετία για τη σημερινή πρεμιέρα της ταινίας της «Joker :Folie et Deux».

Σε ανάρτησή της στο Ιnstagram μοιράστηκε μία φωτογραφία από το πρόγραμμά της γραμμένο σε σελίδα του ξενοδοχείου όπου διαμένει. Για τον Οκτώβριο, κάτω από την πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες η τραγουδίστρια σημείωσε «XX Oκτωβρίου: LG7 πρώτο τραγούδι», κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι το άλμπουμ αναμένεται στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2025, όπως αναφέρει το Variety.

Η Lady Gaga κυκλοφόρησε πρόσφατα το «Die With a Smile», μια συνεργασία έκπληξη με τον Μπρούνο Μαρς, το οποίο δεν θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη νέα της δουλειά, η τραγουδίστρια δουλεύει σκληρά εδώ και αρκετούς μήνες για αυτήν, έχοντας μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το στούντιο.

«Έχω γράψει τόσα πολλά τραγούδια και έχω κάνει παραγωγή τόσων πολλών τραγουδιών» δήλωσε η σταρ στην πρεμιέρα της ταινίας «Chromatica Ball Film» και προσθέτει για το νέο άλμπουμ. «Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχω φτιάξει στο παρελθόν». «Υπάρχει κάτι πραγματικό όμορφο στο να ξέρεις ότι θα σε αγαπούν ό,τι κι αν κάνεις», συμπληρώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

