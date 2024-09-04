Power Of Love: Η απόσταση φέρνει δεύτερες σκέψεις- Απόψε στις 22: 00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε trailer

Ο Πρόδρομος συνειδητοποίησε πως δεν είναι ενθουσιασμένος με την Έμιλυ και στο χθεσινό επεισόδιο της εξήγησε πως νιώθει στο Κόκκινο Δωμάτιο. Η Μαρίνα δεν μπορεί να αποχωριστεί τον Δημήτρη όμως ο Γιώργος δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια!

Δείτε το trailer­­:

Απόψε η Έμιλυ κρατάει αποστάσεις από τον Πρόδρομο και συζητάει με τη Νίκη τι μπορεί να είναι αυτό που τον έκανε να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Η Νίκη μιλάει απαξιωτικά για τα περισσότερα αγόρια που βρίσκονται στο σπίτι.

Ο Νίκος με τη Σωτηρία προσπαθούν να βρεθούν μόνοι τους…

Στο pre gala το ενδιαφέρον του Δημήτρη και του Γιώργου για την ίδια γυναίκα και η μεταξύ τους φιλία συζητιέται έντονα.

Ποια πρόσωπα θα αναδειχθούν τα δημοφιλέστερα της εβδομάδας και ποια θα είναι η πρώτη υποψηφιότητα για την αποχώρηση;

