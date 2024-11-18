Survivor: Στη μάχη για τα έπαθλα - Δείτε το τρέιλερ

Η χρήση του τοτέμ της επαναφοράς μπορεί να διέσωσε τη Μαίρη από την αποχώρηση άνοιξε όμως ένα νέο κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στους Survivors. Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας προμήθειες και έπαθλο. Ποιοι θα καταφέρουν να δείξουν την απαραίτητη ομαδικότητα παίρνοντας την πολυπόθητη νίκη;

Δείτε το τρέιλερ:

Στο εσωτερικό των Κίτρινων οι εντάσεις είναι πολλές με την Γεωργία να βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τα μέλη της Φυλής της. Αυτή η εσωτερική διάσπαση δεν περνάει απαρατήρητη και ασχολίαστη από τους Αετούς. Το κλίμα όμως και στο εσωτερικό της Πράσινης ομάδας δεν είναι καλύτερο.

Πηγή: skai.gr

