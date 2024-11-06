Ryan Reynolds και Hugh Jackman: Ετοιμάζουν συνεργασία εκτός Marvel

Μετά την μοναδική συνεργασία του Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) και του Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) στo «Deadpool & Wolverine» η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία στα ταμεία με 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, οι θαυμαστές τους έχουν κάτι νέο να περιμένουν.

Όπως αποκάλυψε ο Ρέινολντς κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο Variety εργάζεται πάνω σε μια ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τζάκμαν υπό τις σκηνοθετική καθοδήγηση του Σον Λέβι (Shawn Levy).

«Περνάω τη χρονιά γράφοντας», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Γράφω μια ταινία για μένα, τον Χιου [Τζάκμαν] και τον Σον [Λέβι] και δεν είναι για τη Marvel».

Ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την πλοκή, ωστόσο ο ενθουσιασμός του έδειχνε ότι πρόκειται για κάτι νέο και μη αναμενόμενο, πάνω στο οποίο θα δουλέψει τους επόμενους 12 μήνες.

Το έργο θα σηματοδοτήσει την τρίτη συνεργασία του Ρέινολντς με τον σκηνοθέτη Σον Λέβι μετά το «Free Guy» το 2021 και το «The Adam Project» το 2022.

Σημειώνεται ότι το «Deadpool & Wolverine» απέσπασε 636 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και έγινε η 12η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία. Βρίσκεται πίσω από το «Inside Out 2» της Pixar ενώ απέσπασε τον τίτλο της πιο εμπορικής R-rated ταινίας εκθρονίζοντας το «Τζόκερ» του 2019.

Το «Deadpool & Wolverine» των Marvel Studios θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 12 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

