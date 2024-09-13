Λογαριασμός
Ιεροκλής Μιχαηλίδης για Σταρόβα: «Ήθελα να τον δείρω γιατί είχε αρρυθμίες και δεν πήγαινε στον γιατρό»

Η περιπέτεια της υγείας του φίλου του Δημήτρη Σταρόβα, που έμαθε από τους δημοσιογράφους, τον θύμωσε και τον ανησύχησε πολύ.

Ακόμα δεν μπορούν να ξεπεράσουν οι δικοί του άνθρωποι την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του ο Δημήτρης Σταρόβας τον περασμένο Μάϊο και που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ανάμεσά τους και ο κολλητός και συνεργάτης του Ιεροκλής Μιχαηλίδης με τον οποίον συνεργάζεται και πάλι στις παραστάσεις "Άγαμοι Θύται Best ωχ".

