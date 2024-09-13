Power of love: H ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη στο αποψινό επεισόδιο

Η ένταση που ξεκίνησε από εχθές ανάμεσα στον Γιώργο και τη Σωτηρία στο Power of love στον ΣΚΑΪ δε λέει να ηρεμήσει.

Οι ψηφοφορίες έβγαλαν υποψήφιο τον Πρόδρομο και δημοφιλείς τον Νίκο και την Αλεξάνδρα.

Αρκετοί όμως βλέπουν με δυσπιστία το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η συζήτηση για το ποιος μπορεί να κατεύθυνε την ψηφοφορία ηλεκτρίζει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα στα δύο σπίτια.

Η Έμιλυ κατηγορεί τη Γλυκερία πως από τότε που έφυγε η Νίκη παίρνει μονίμως το πλευρό της Σωτηρίας.

Εκείνη νιώθει αδικημένη και ξεσπάει σε κλάματα.

Ο Αναστάσης είναι απογοητευμένος από τη στάση του Νίκου και συζητάει με τον Δημήτρη τις σκέψεις του.

Το τεταμένο κλίμα διατηρείται και στα πρώτα λεπτά του Gala με τη συζήτηση για τις κλίκες να παίρνει φωτιά...

Δείτε το trailer ­­:

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.