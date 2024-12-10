Survivor: Ποιοι περνάνε στην εξάδα - Δείτε το trailer

Μετά και τη χθεσινή διπλή αποχώρηση έχει γίνει σαφές στους Survivors πως δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Η Φοίβη και η Ελένη θα παρακολουθήσουν το Συμβούλιο στο πλευρό του Μιχάλη. Πλησιάζοντας στον τελικό οι τόνοι ανεβαίνουν και η προσήλωση στον στόχο είναι δύσκολη…

Στην καλύβα οι συζητήσεις αφορούν σε ψηφοφορίες και στρατηγικές ενώ κάθε κίνηση παρατηρείται και σχολιάζεται… Ποιος μιλάει με ποιον; Ποιος πήρε κάτι κρυφά και σε ποιον το έδωσε;

Ο ατομικός αγώνας ασυλίας είναι δύσκολος και απαιτητικός. Ποιος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη; Ποιοι θα μονομαχήσουν και ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στους έξι του Survivor; Πλέον, η ψήφος στο Συμβούλιο μπορεί να πάει και σε φίλο ή σύμμαχο. Ποιες σχέσεις θα αντέξουν;

SURVIVOR

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 22.15,ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21.00

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

