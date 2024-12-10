O ΛΕΞ κυκλοφόρησε πρόσφατα τα νέα του τραγούδια και επικράτησε χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους θαυμαστές του. Το άλμπουμ του με τίτλο «G.T.K.» (Γ.Τ.Κ) έγινε χρυσό, σύμφωνα με την ενημέρωση της δισκογραφική εταιρείας στο Instagram.

Ο ΛΕΞ -πρόκειται για ένα «μουσικό φαινόμενο»- το πέτυχε κι αυτό. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα «έσπασε» όλα τα ρεκόρ και σκαρφάλωσε στην κορυφή. Τα τραγούδια «Νυχτερίδες», «Αλήτικη αγάπη» και «Χειρότερη γενιά» είναι εκείνα που έχουν ξεχωρίσει με περισσότερες από 2,8 εκατ. αναπαραγωγές το καθένα. Συνολικά, το άλμπουμ «G.T.K.» του ΛΕΞ είχε ξεπεράσει τα 25,5 εκατ. streams στο Spotify.

Ο ΛΕΞ (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλέξη Λαναρά) από τη Θεσσαλονίκη δημιούργησε από την πρώτη στιγμή θόρυβο όταν κυκλοφόρησε τον τέταρτο προσωπικό του δίσκο, «Γ.Κ.Τ.» (αναγραμματισμός του ντεμπούτου του, προ δεκαετίας, «Τ.Γ.Κ.», που σημαίνει «Τέχνη για Κολλημένους» και, που αισίως, μετατράπηκε «Για την Κουλτούρα»).

«Αμφισβητούνε τα ρεκόρ που καταρρίπτω / Αλλάζω τα παπούτσια και πηδάω σαν τον Μίλτο», ραπάρει στο «Cognac». Οι περισσότεροι -και κυρίως τα ΜΜΕ- ασχολήθηκαν μαζί του μετά τη μνημειώδη του συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου το καλοκαίρι του 2022. Και είναι αλήθεια ότι πάνω από 20.000 νέοι τον αποθέωσαν, με τον ράπερ να γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής ραπ.

Ποιος είναι, λοιπόν, ο ΛΕΞ;

Απεχθάνεται τις συνεντεύξεις και ό,τι έχει να πει το λέει μέσα από τους στίχους και τη μουσική του. Η νέα γενιά -και όχι μόνο- τον λατρεύει. Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει «ποιητή» της θυμωμένης γενιάς και μπορεί να έχουν δίκιο.

Χωρίς τη στήριξη των ΜΜΕ και διαφημιστικά κόλπα, ο ΛΕΞ «έσπασε» ρεκόρ στην ελληνική δισκογραφία, έτσι όπως γεμίζει και όλα τα στάδια που δίνει συναυλίες. Η μουσική του δεν είναι «μουσική για μπαχαλάκηδες», όπως με στόμφο τη χαρακτήρισαν κάποιοι, δεν ενθαρρύνει τη βία, λέει τη δική του «αλήθεια» με την οποία ταυτίζονται πολλοί.

Ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου «ΛΕΞ, ένα αστέρι από τσιμέντο» γράφει ότι είναι απλώς ένας ράπερ και πως δεν υπήρξε ποτέ «ποιητής της νέας γενιάς», όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει. «Η ποίηση νιώθω ότι φέρει ένα πνευματικό παίδεμα παραπάνω από έναν χιπ-χοπ στίχο. Ναι, ο στίχος είναι δυνατός, ναι, ο στίχος έχει να πει, αλλά στο ραπ έχει μεγάλη σημασία η ερμηνεία, το πάτημα. Είναι πολλές οι παράμετροι. Το ραπ για μένα δεν είναι ιδεολογία, είναι ένα μέσο, όπως η συγγραφή. Δεν παύω, βέβαια, να τηρώ συγκεκριμένους αισθητικούς κώδικες, δεν θα τους καταπατήσω».

Το πραγματικό του όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε αρχικά ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys), οι οποίοι το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα Βόρεια Αστέρια. Με τα Βόρεια Αστέρια κυκλοφόρησαν 4 δίσκους, αλλά αποφάσισαν να διαλυθούν και να ακολουθήσουν σόλο καριέρα. Ενδιάμεσα, ο ΛΕΞ είχε δημιουργήσει τα Ανάποδα Καπέλα μαζί με τον Μικρό Κλέφτη -κυκλοφόρησαν το μοναδικό τους άλμπουμ το 2007 με τίτλο «Δε μας ξες καλά». Τρία χρόνια μετά, το 2010, ξεκίνησε η σόλο καριέρα του.

Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 2014 με τίτλο «Ταπεινοί και Πεινασμένοι». Εκείνη την περίοδο της βαθιάς ακόμη οικονομικής κρίσης τα τραγούδια του μιλούσαν για τις κοινωνικές ανισότητες, το περιθώριο και τις παραβατικές συμπεριφορές με λόγο καταγγελτικό, ο οποίος φάνηκε να ωριμάζει ακόμη περισσότερο με το «2ΧΧΧ» και να πιάνει ταβάνι με το «ΜΕΤΡΟ» το 2022. Η επιτυχία δηλαδή δεν ήρθε ξαφνικά, το έδαφος το καλλιεργούσε για χρόνια.

Ο ΛΕΞ δεν μιλάει για τις ζωές άλλων. Μιλάει για τα δικά του βιώματα στις φτωχικές γειτονιές των ανθρώπων του μεροκάματου και πώς αυτή μπλέκεται με τη μικροεγκληματικότητα, τα όνειρα, τη μιζέρια αλλά και τη βία. Αυτή τη ζωή του θα βρει κανείς, όχι μόνο σε μακρινό σενάριο, αλλά αν κοιτάξει δίπλα του…

