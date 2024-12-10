Στο πλαίσιο του CCXP 2024 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, το Showtime και το Paramount+ παρουσίασαν μια πρώτη εικόνα από τον τρίτο κύκλο του δημοφιλούς θρίλερ «Yellowjackets».

«Το παρελθόν θα επιστρέψει για να σε στοιχειώσει», αναφέρεται στο ξεκίνημα του τρέιλερ της νέας σεζόν στην οποία η Χίλαρι Σουάνκ και ο Τζόελ ΜακΧέιλ θα πρωταγωνιστήσουν ξανά.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί «μια ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων ποδοσφαιριστριών γυμνασίου που παγιδεύτηκε στα καναδικά όρη το 1996 μετά από αεροπορικό δυστύχημα και των σημερινών επιζώντων που κατάφεραν να επιστρέψουν».

Το καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Στίβεν Κρούγκερ, Μέλανι Λίνσκι, Κριστίνα Ρίτσι, Λόρεν Αμπρός και Τζάζμιν Σαβόι Μπράουν.

«Νομίζω ότι η 3η σεζόν θα είναι πιθανότατα η πιο σκληρή και η πιο αιματηρή σεζόν που έχουμε ζήσει», δήλωσε ο Στίβεν Κρούγκερ στο Entertainment Tonight. «Βέβαια, δεν ξέρουμε τίποτα για να είμαστε δίκαιοι. Απλά υποθέτω ότι προς τα εκεί πηγαίνει». Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Lyle και Bart Nickerson, οι οποίοι είναι εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Sarah L. Thompson, Jonathan Lisco, Ameni Rozsa, Drew Comins και Karyn Kusama.

η τρίτη σεζόν του «Yellowjackets» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου με διπλό επεισόδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

