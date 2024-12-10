Η 11η διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks ξεκινάει με μία πολύ γνώριμη δοκιμασία για τις fashionistas, αφού έχουν να ετοιμαστούν για μία βόλτα για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους! Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να φέρουν άνετα looks, τα οποία θα διαθέτουν ένα ξεχωριστό στιλ και θα ξεφεύγουν από την basic εικόνα.

Δείτε το τρέιλερ:

Παράλληλα, μία νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της στα παρασκήνια, η Μελίνα Τσιριμώκου. Τι διαφορετικό έχει η συμμετοχή της;

Η Έλλη χαρίζει ένα σκουφάκι του Αϊ Βασίλη στους κριτές, το look της όμως θυμίζει αρκετά casual homeware, θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις; Ένα δωράκι για την επιτροπή έχει ετοιμάσει και η Νικολέτα! Θα τους γλυκάνει το ίδιο και με το outfit που έχει φέρει για την περίσταση;

Η πρώτη εμφάνιση της Μελίνας στα Bootcamps ήταν με ένα μαγιό και παρεό, δεν θεωρήθηκε ιδιαιτέρως επιτυχημένη… Λίγο πριν τη δούμε στην πρώτη της πασαρέλα, ας μάθουμε περισσότερα για εκείνη.

