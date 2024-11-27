Survivor: Το πιο δυνατό έπαθλο επικοινωνίας - Δείτε trailer

Οι Τίγρεις μετρούν απώλειες μετά και την αποχώρηση της Μαρίας Λυμπεροπούλου από το Survivor. Πλέον η ομάδα τους απαρτίζεται από πέντε άτομα και δεν υπάρχουν περιθώρια για ξεκούραση. Οι Αετοί από την άλλη πλευρά έχουν απολαύσει έπαθλα και έχουν δείξει μία ενότητα και μία υπεροχή στους στίβους μάχης στα τελευταία αγωνίσματα.

Οι δύο ομάδες απόψε διεκδικούν ισάριθμα έπαθλα με αυτό της επικοινωνίας να είναι αισθητά πιο σημαντικό για όλους. Μία βιντεοκλήση με την οικογένειά τους θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι νικητές. Αυτή την ευκαιρία κανείς δεν θέλει να τη χάσει.

Τα λόγια του Άγγελου εκνευρίζουν τον John και χρειάζεται η μεσολάβηση των πιο ψύχραιμων από τις δύο ομάδες για να πέσουν οι τόνοι!

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Δείτε το τρέιλερ:

