Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής της στον Άγιο Δομίνικο, η Ελένη Ζαράγγα μίλησε στο skai.gr, για όλα όσα έζησε στο φετινό Survivor. Η πρώην παίκτρια δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες αλλά και στους ανθρώπους που την καθόρισαν στο παιχνίδι.

Η Ελένη Ζαράγγα μίλησε για την μονομαχία της με τη Φωτεινή Καλεύρα, εξηγώντας πώς βίωσε την αναμέτρηση που έκρινε την αποχώρησή της.

Παράλληλα, μοιράστηκε την εμπειρία της για το τι χρειάζεται τελικά ένας παίκτης στο Survivor και δεν δίστασε να σχολιάσει με μια λέξη και μια χαρακτηριστική γκριμάτσα τη γνώμη της για τις ομάδες των Επαρχιωτών αλλά και των Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

