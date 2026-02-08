Survivor: Oι πρώτες δηλώσεις των 5 νέων παικτών στο νησί

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Νέα πρόσωπα, δυνατές προσωπικότητες και μεγάλες ανατροπές έρχονται στον Άγιο Δομίνικο!

Πέντε νέοι παίκτες μπαίνουν απόψε στο Survivor και φέρνουν τα «πάνω-κάτω», στο νέο επεισόδιο που θα δούμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι εντάσεις αυξάνονται και το παιχνίδι μπαίνει σε μια εντελώς νέα φάση.

Ποιοι είναι οι 5 Survivors που κάνουν την είσοδό τους και τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα;

Οι πρώτες δηλώσεις των παικτών:

Πηγή: skai.gr

