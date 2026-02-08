Survivor: Oι πρώτες δηλώσεις των 5 νέων παικτών στο νησί

Της Μαρίνας Χαραλάμπους
Νέα πρόσωπα, δυνατές προσωπικότητες και μεγάλες ανατροπές έρχονται στον Άγιο Δομίνικο!
Πέντε νέοι παίκτες μπαίνουν απόψε στο Survivor και φέρνουν τα «πάνω-κάτω», στο νέο επεισόδιο που θα δούμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.
Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι εντάσεις αυξάνονται και το παιχνίδι μπαίνει σε μια εντελώς νέα φάση.
Ποιοι είναι οι 5 Survivors που κάνουν την είσοδό τους και τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα;
Οι πρώτες δηλώσεις των παικτών:
Πηγή: skai.gr
