Στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Fay’s Time» βρέθηκε σήμερα λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον τελικό του Survivor ο Ντάνιελ Νούρκα.

Ο ηθοποιός που ακόμα ζει το όνειρο της νίκης εμφανίστηκε πολύ συνειδητοποιημένος για τις επιλογές που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα και μίλησε για όλα. Ξεκίνησε με τα συναισθήματά του μετά τη νίκη του.

Ενώ μίλησε και για τον ερχομό του στην Ελλάδα από την Αλβανία στα 5,5 του χρόνια. Ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός από μικρός; Όχι, είχε άλλα όνειρα, αλλά η πορεία της ζωής τον πήγε αλλού. Πιστεύει πως θα τον βοηθήσει στη δουλειά του η δημοσιότητα που κέρδισε πλέον από το Survivor;

Και βεβαίως αποκάλυψε πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το σημαντικό χρηματικό έπαθλο του παιχνιδιού επιβίωσης που εξασφάλισε με τη νίκη του.

«Αρχικά θέλω να κάνω διακοπές να συνειδητοποιήσω ότι τελείωσε, να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα, να ξεκουραστώ και μετά θα δω. Μ’ αρέσει πολύ η εστίαση και ίσως κάνω κάτι εκεί ως επένδυση».

