Ο εμβληματικός ηθοποιός Ντέιβιντ Σάτσετ (David Suchet) εξασφάλισε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά από αρκετά χρόνια, στη σειρά του Channel 5 «The Au Pair».

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής, ο οποίος υποδύθηκε αριστουργηματικά τον Ηρακλή Πουαρό επί 25 χρόνια στη μικρή οθόνη με πάνω από 700.000.000 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, θα υποδυθεί «τον George, έναν διαβητικό πατέρα που μετακομίζει δίπλα στην κόρη του Zoe Dalton, η οποία φαίνεται να τα έχει όλα μέσα στον ευτυχισμένο γάμο της. Ο ερχομός μιας γοητευτικής νεαρής Γαλλίδας η οποία προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός δημιουργεί μια αναπάντεχη αναταραχή, καθώς προκύπτουν έντονες υποψίες που παραπέμπουν σε μυστικές προθέσεις».

Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Λουντμίλα Μακόφσκι (Ludmilla Makowski) η οποία πραγματοποιεί το τηλεοπτικό της ντεμπούτο σε βρετανική παραγωγή και η Σάλι Μπρέτον (Sally Bretton) με τον Κένι Ντόιτι (Kenny Doughty).

Η σειρά «διεισδύει στην πολυπλοκότητα της οικογένειας, της εμπιστοσύνης και των κρυμμένων μυστικών με φόντο τη γραφική βρετανική ύπαιθρο», αναφέρει το Channel 5.

Το σενάριο υπογράφουν οι Michael Foott και Andy Bayliss, ενώ τη σκηνοθεσία η Oonagh Kearney.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού ήταν η μίνι παραγωγή του BBC, «Press» το 2018, ενώ δάνεισε τη φωνή του στη δραματική σειρά «His Dark Materials».

Σύμφωνα με το Deadline, παράλληλα θα είναι επικεφαλής μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Travels with Agatha with Sir David Suchet», η οποία θα εξερευνήσει μέρη που επισκέφτηκε η Αγκάθα Κρίστι τη δεκαετία του ΄20 από τον Καναδά, τη Χαβάη, τη Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία και την ενέπνευσαν για τα λογοτεχνικά της αριστουργήματα.

