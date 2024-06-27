Κρατώντας 5 από τις 8 ζωές ο Ντάνιελ Νούρκα κατάφερε αργά τη νύχτα να αναδειχτεί νικητής του Survivor γνωρίζοντας την αποθέωση τόσο από τους δικούς του ανθρώπους και τους φίλους, όσο και από τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά το γήπεδο στο Γαλάτσι.

Ο Ντάνιελ κατά γενική ομολογία το άξιζε το έπαθλο χθες με την επίδοση που έκανε. Ίσως το ήθελε πάρα πολύ. Σημασία έχει οτι το κέρδισε και δυσκολεύεται κι ο ίδιος να το πιστέψει. Λίγη ώρα μετά τη νίκη του κι ενώ έψαχνε συνέχεια την κοπέλα του τη Στεφανία, ρωτούσε τους γονείας του που βρίσκεται εκείνη εμφανίστηκε και κρύφτηκε τρισευτυχισμένη στην αγκαλιά του. Λίγο πριν μιλήσει στους δημοσιογράφους που περίμεναν για τις δηλώσεις του ο Ντάνιελ έδωσε στην αγαπημένη του ένα κινηματογραφικό καυτό φιλί.

