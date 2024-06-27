Ντάνιελ Νούρκα: Ποιος είναι ο 27χρονος νικητής του Survivor 2024 που έφτασε στο πολυπόθητο έπαθλο των €100.000

Ο Ντάνιελ Νούρκα έκανε τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στα προγνωστικά και είναι ο μεγάλος νικητής του Survivor 2024, καθώς διατήρησε μέχρι το τέλος το «μαξιλαράκι» των 5 ζωών τη βραδιά της Πέμπτης, καταφέρνοντας να ρίξει στο καναβάτσο τα μεγάλα φαβορί Κατερίνα Δαλάκα και Φάνη Μπολέτση και να φτάσει στο πολυπόθητο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

O Ντάνιελ πανηγύρισε αγκαλιά με τον καλό του φίλο Φάνη, ο οποίος έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στον τελικό. Η τρίτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού, Κατερίνα Δαλάκα, βγήκε εκτός μάχης λίγο νωρίτερα, αφήνοντας στον Ντάνιελ και στον Φάνη την τελική αναμέτρηση.

Ποιος είναι όμως ο 27χρονος Ντάνιελ Νούρκα; Οι αναζητήσεις για την ηλικία, την καταγωγή και το βιογραφικό του είναι αρκετές και εμείς συγκεντρώσαμε για εσάς όσα πρέπει να γνωρίζεται για εκείνον!

Από την Αλβανία και το θεατρικό σανίδι στην κορυφή του Survivor

Ο Ντάνιελ κατάγεται από το Μαρίνζ στο Φιέρι της Αλβανίας και μετακόμισε στην Ελλάδα με την οικογένεια του όταν ήταν μόλις 5,5 ετών.

Μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας και μόλις τελείωσε το σχολείο μετακόμισε στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Η πρώτη του επαφή με τον αθλητισμό έγινε παίζοντας ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο και παρά τη μεγάλη του αγάπη για το άθλημα, τελικά τον κέρδισε η Υποκριτική!

Στα 21 του χρόνια αποφάσισε να πάει σε δραματική σχολή και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο σε επιτυχημένη σειρά. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες. Παράλληλα, ασχολείται με το modelling το οποίο προέκυψε τυχαία στη ζωή του.

Όπως δηλώνει ο ίδιος, για τον ίδιο μεγαλύτεροι Survivors είναι οι γονείς του, οι οποίοι αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον ίδιο και τους οποίους θυμάται «μια ζωή να είναι κουρασμένοι από τη δουλειά». Από μικρός ήταν αρκετά ανήσυχος, ζητώντας να καταπιάνεται με δημιουργικά πράγματα.

