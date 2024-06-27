Για τη ζωή, τις δύσκολες στιγμές στην καριέρα της και το μεγάλωμα του γιου της μίλησε η Έλλη Κοκκίνου χθες βράδυ στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show». Και κάτι από αυτά που είπε «χτύπησε» ευαίσθητο σημείο του παρουσιαστή που με τη σειρά του προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις.

«Σε όλη αυτή την πορεία που έχω κάνει σίγουρα έχω κάνει λάθη. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια μικροατοπήματα για να μαθαίνουμε από αυτά. Ήμουν πολύ αφελής. Ήμουν πολύ ρομαντική. Νόμιζα ότι κανείς δεν ήθελε να μου κάνει κακό. Δεν μπορούσα να δω τα πράγματα με πονηρό τρόπο».

Έχει υπάρξει άνθρωπος που έχει βάλει φρένο στην καριέρα μου, κατάφερε κάποια δισκογραφική εταιρεία να με βάλει στο συρτάρι. Δεν έχω πει ποτέ ποιος είναι. Δεν υπάρχει λόγος» διηγήθηκε η Έλλη Κοκκίνου και σε αυτό το σημείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θυμήθηκε μια ανάλογη δική του ιστορία και αποκάλυψε:

«Κι εμένα συνέβαινε κάπου το 2000 να πηγαίνω να κάνω δοκιμαστικά εδώ στον Ant1 σε τηλεπαιχνίδια κι ενώ μου λέγανε ότι ήμουν πολύ καλός δεν με παίρνανε ποτέ πουθενά, έκαναν 4 τηλεπαιχνίδια και έβαζαν ανθρώπους που ούτε τηλεπαρουσιαστές ήταν, που δεν ήταν τίποτα και βέβαια έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν φταίνε σε κάτι κι έλεγα ότι υπάρχει κάποιος που θέλει το κακό μου.

Κι όταν πραγματικά ανακάλυψα αυτή την ιστορία, ότι πραγματικά κάποιος θέλει το κακό μου έπαθα σοκ. Το γιατί το κατάλαβα πριν από μερικά χρόνια και ούτε θέλω να ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου ποτέ»

Στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για το μεγάλωμα του 16 χρονου πλέον γιου της.

Ενώ ξεκαθάρισε πως ο γάμος δεν είναι στα ζητούμενά της:

«Δεν με ενδιέφερε ο γάμος, ακόμα και τώρα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν μου κινεί το ενδιαφέρον ένας γάμος. Δεν βρίσκω έναν λόγο στο να παντρευτώ».





