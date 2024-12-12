Λογαριασμός
Survivor: Η μοναδική κοπέλα τα κατάφερε, τους κέρδισε όλους και πήρε την ατομική ασυλία

Μια «ανάσα» πριν από τον τελικό, οι Survivors έπρεπε να αγωνιστούν για την πιο κρίσιμη ατομική ασυλία της χρονιάς

Survivor

Μια «ανάσα» πριν από τον τελικό, οι Survivors έπρεπε να αγωνιστούν για την πιο κρίσιμη ατομική ασυλία της χρονιάς. Έτσι, ο Νίνο, ο John, ο Ορφέας, ο Κέλι και η Στεφανία πάλεψαν με «νύχια και με δόντια» για να την κατακτήσουν, που θα τους έδινε την δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια σημαντική θέση λίγο πριν τον τελικό.

Η Στεφανία λίγο πριν τον αγώνα, δήλωσε: «Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου και στους 4 και στους 3 και στον τελικό, γενικά έχω πολύ αυτοπεποίθηση, παρόλο που είμαι η μοναδική κοπέλα και έχω να κάνω με δυνατούς άνδρες, θα είναι πολύ δύσκολο. Θα δώσω το 100%, θα πάω όσο πιο μαρκυά γίνεται, και γιατί να μην κερδίσω;»

Ύστερα από έναν σκληρό αγώνα, η Στεφανία κατάφερε και κέρδισε όλα τα αγόρια. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα κάνω τα πάντα για φτάσω στον τελικό», δήλωσε.

Η νίκη αυτή «αναστάτωσε» τους υπόλοιπους Survivors, αφού όπως υποστηρίζουν, κανένας δεν θα την ψήφιζε προς αποχώρηση, οπότε αυτομάτως ήταν ασφαλής. Ο Ορφέας όμως είπε: «Η Στεφανία αξίζει και με το παραπάνω να πάει στον τελικό και να κερδίσει».

O John όμως έδειξε την δυσαρέσκειά του για την νίκη της Στεφανίας: «Η Στεφανία ήταν το μόνο άτομο που δεν χρειαζόταν την ασυλία».

Στην τελευταία ψηφοφορία τα πράγματα ανατράπηκαν. Βγήκαν 3 υποψήφιοι, ο John με 4 ψήφους, ο Άγγελος με 1 και ο Ορφέας με 1. Ο Λιανός έμεινε έκπληκτος με το αποτέλεσμα: «Με ξαφνιάζει το αποτέλεσμα, περίμενα μεγαλύτερη διασπορά των ψήφων».

Πηγή: skai.gr

