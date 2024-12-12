Μια «ανάσα» πριν από τον τελικό, οι Survivors έπρεπε να αγωνιστούν για την πιο κρίσιμη ατομική ασυλία της χρονιάς. Έτσι, ο Νίνο, ο John, ο Ορφέας, ο Κέλι και η Στεφανία πάλεψαν με «νύχια και με δόντια» για να την κατακτήσουν, που θα τους έδινε την δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια σημαντική θέση λίγο πριν τον τελικό.

Η Στεφανία λίγο πριν τον αγώνα, δήλωσε: «Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου και στους 4 και στους 3 και στον τελικό, γενικά έχω πολύ αυτοπεποίθηση, παρόλο που είμαι η μοναδική κοπέλα και έχω να κάνω με δυνατούς άνδρες, θα είναι πολύ δύσκολο. Θα δώσω το 100%, θα πάω όσο πιο μαρκυά γίνεται, και γιατί να μην κερδίσω;»

Ύστερα από έναν σκληρό αγώνα, η Στεφανία κατάφερε και κέρδισε όλα τα αγόρια. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα κάνω τα πάντα για φτάσω στον τελικό», δήλωσε.

Η νίκη αυτή «αναστάτωσε» τους υπόλοιπους Survivors, αφού όπως υποστηρίζουν, κανένας δεν θα την ψήφιζε προς αποχώρηση, οπότε αυτομάτως ήταν ασφαλής. Ο Ορφέας όμως είπε: «Η Στεφανία αξίζει και με το παραπάνω να πάει στον τελικό και να κερδίσει».

O John όμως έδειξε την δυσαρέσκειά του για την νίκη της Στεφανίας: «Η Στεφανία ήταν το μόνο άτομο που δεν χρειαζόταν την ασυλία».

Στην τελευταία ψηφοφορία τα πράγματα ανατράπηκαν. Βγήκαν 3 υποψήφιοι, ο John με 4 ψήφους, ο Άγγελος με 1 και ο Ορφέας με 1. Ο Λιανός έμεινε έκπληκτος με το αποτέλεσμα: «Με ξαφνιάζει το αποτέλεσμα, περίμενα μεγαλύτερη διασπορά των ψήφων».

Πηγή: skai.gr

