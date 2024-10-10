Survivor: Nέα παίκτρια και έπαθλο επικοινωνίας- Δείτε το τρέιλερ

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στις δύο Φυλές εχθές και όχι μόνο μία φορά στο Survivor στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τους Κίτρινους και τους Πράσινους να επιλέξουν ένα μέλος τους για να το στείλουν στο Νησί της Εξορίας. Αυτό σημαίνει αυτόματα πως τα συγκεκριμένα άτομα δε θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο αγώνισμα για την ατομική ασυλία κινδυνεύοντας να βρεθούν σύντομα εκτός Survivor!

Με αυτό τον τρόπο η Γεωργία και ο Μιχάλης κατέληξαν εξόριστοι να προσπαθούν να οργανώσουν την επιβίωσή τους για τις επόμενες μέρες. Η Σκηνή των Διαπραγματεύσεων όμως έθεσε νέα διλήμματα στους αρχηγούς. Τα αυγά στο τραπέζι πέρασαν στα χέρια του Γιάννη για τους Αετούς ο οποίος πήρε και την απόφαση να στείλει τον Βλαδίμηρο στη θέση του Μιχάλη στο Νησί της Εξορίας.

Απόψε, στο προσκήνιο έρχεται η στρατηγική της Εκατερίνας η οποία φροντίζει με το μαγείρεμα και τα πιτάκια της να γίνει απαραίτητη και αγαπητή στην ομάδα της. Μόνο ο Απόστολος δεν βλέπει με καλό μάτι τη φροντίδα που προσφέρει…

Μία νέα Survivor καταφτάνει στον Άγιο Δομίνικο, σε ποια ομάδα θα ενταχθεί και πως θα την υποδεχτεί η Φυλή της;

Το Έπαθλο της Επικοινωνίας φέρνει Πράσινους και Κίτρινους ξανά αντιμέτωπους στο στίβο μάχης. Η ιστορία των δύο Φυλών στο συγκεκριμένο έπαθλο κάνει την αναμέτρηση ακόμα πιο έντονη. Όλοι θέλουν να ακούσουν τη φωνή των δικών τους ανθρώπων!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

