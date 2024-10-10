Μαρία Κορινθίου: Ο χωρισμός, η απόφαση και το σήμερα στη σχέση της με τον Γιάννη Αϊβάζη

Πολλές φορές έχει μιλήσει από τον Αύγουστο που έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον επί 17 χρόνια άντρα της ζωής της, Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου. Και είναι λογικό. Ένα διαζύγιο στην καλλιτεχνική ζωή είναι πάντα μεγάλο θέμα, πόσο μάλλον όταν αφορά δύο μεγάλα ονόματα του χώρου που μετράνε πολλά χρόνια κοινής ζωής.

Και χθες το βράδυ η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του «The 2Night Show» με τους δυο τους να κάνουν μια συζήτηση καρδιάς για αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

«Είμαι μετρημένη σαν άνθρωπος. Δεν δίνομαι εύκολα, αλλά αν δοθώ θα δοθώ για πάντα! Τον Γιάννη εξακολουθώ να τον αγαπάω ακόμα. Δεν μπορείς να παίρνεις μια απόφαση έτσι όταν είσαι 17 χρόνια με κάποιον. Όταν κάθεσαι και το συζητάς ήρεμα και ωραία, να κοιτάς κατάματα την αλήθεια, είναι πιο δύσκολο. Θέλει απόλυτη ηρεμία, σκέψη για να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Και εγώ και ο Γιάννης το δουλέψαμε πολύ και στην απόφαση αυτή.

Κάποια στιγμή είπαμε δεν αξίζει η σχέση μας κι αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον να φτάσει σε σημείο να μην θέλει ο ένας τον άλλον. Πήραμε μια απόφαση και είπαμε βουτάμε στη φωτιά και κολυμπάμε με μπρίο, χάρη και τσαχπινιά» είπε αρχικά η Μαρία Κορινθίου για τον χωρισμό τους και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απόφαση και στιγμή για τον χωρισμό. Για να έρχεται στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο σκεπτικό, σημαίνει ότι αυτή είναι η στιγμή. Είτε το παιδί είναι σε ηλικία 5 χρονών, είτε 15. Το θέμα είναι πως εσύ θα το βιώσεις πρώτα και πως θα το δώσεις στο παιδί σου. Η σωστή στιγμή είναι η στιγμή που το έχεις πάρει υποσυνείδητα απόφαση» διευκρίνησε και ολοκλήρωσε το θέμα λέγοντας:

«Ξέραμε ακριβώς, βήμα βήμα και πώς θα γίνει. Το καλό είναι ότι ο χωρισμός διέρρευσε τον 15Αυγουστο! Είχαμε αποφασίσει να δουλέψουμε μαζί πριν από τον χωρισμό μας. Ο τίτλος “Ο τελευταίος χορός” πόσο καρμικός; Είναι αληθινή ιστορία, προσωπική της Τάνιας και βλέπουμε ένα ζευγάρι πως εξελίσσεται μια σχέση που είναι στα πρόθυρα χωρισμού»

Αλήθεια είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή;

«Ένας άντρας για να σταθεί δίπλα μου πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα, ανεξάρτητος, να μην έχει ανασφάλειες. Καλή μου τύχη! Μεγαλώνουμε και έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις από τον απέναντί μας. Ο Γιάννης είναι μια φιγούρα για εμένα που είναι παλικάρι, είναι αρσενικό. Είναι ντόμπρος, είναι ειλικρινής, είναι ένας άντρας που ξέρει να στέκεται δίπλα σε μια γυναίκα. Έχω μέτρο σύγκρισης!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.