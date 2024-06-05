«Hostel»: Ετοιμάζεται σειρά βασισμένη στις διάσημες ταινίες τρόμου

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Πολ Τζιαμάτι (Paul Giamatti) θα πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική μεταφορά του franchise τρόμου «Hostel» του Ιλάι Ροθ (Eli Roth).

Το πρότζεκτ βρίσκεται υπό ανάπτυξη από την Fifth Season, το στούντιο που βρισκόταν πίσω από το βραβευμένο θρίλερ του Apple TV+ «Severance».

Ο Ροθ θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και το σενάριο μαζί με τον αρχικό παραγωγό του franchise, Κρις Μπριγκς (Chris Briggs) ενώ θα είναι επίσης οι εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τον Μάικ Φάις (Mike Fleiss).

Το «Hostel», που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 2005 και δημιούργησε δύο συνέχειες, ακολουθεί μια ομάδα Αμερικάνων τουριστών που πείθονται από έναν άγνωστο να ταξιδέψουν από τη Βαρκελώνη στη Σλοβακία, όπου στη συνέχεια αιχμαλωτίζονται από μια οργάνωση που απαγάγει ανθρώπους για πλούσιους πελάτες για να τους βασανίσουν και να τους σκοτώσουν.

Η σειρά θα είναι μια «μοντέρνα προσαρμογή» και «επανεφεύρεση» του χαμηλού προϋπολογισμού franchise τρόμου, με την πρώτη ταινία να συγκεντρώνει 82 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 4.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το λιγότερο προσοδοφόρο σίκουελ, το «Hostel: Part II» του 2007, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού 10.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τρίτη ταινία «Hostel», χωρίς τη συμμετοχή του Ροθ, κυκλοφόρησε απευθείας σε DVD το 2011, σύμφωνα με το Variey.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

