Survivor: Οι μονομαχίες αλλάζουν- Δείτε το trailer

Η χθεσινή στάση της Δώρας στο Συμβούλιο μπροστά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κατερίνας φαίνεται να απασχολεί τους Κόκκινους οι οποίοι μετράνε ήδη δύο υποψήφιους μονομάχους.

Μία ενδεχόμενη αποψινή ήττα της Κόκκινης ομάδας στο αγώνισμα ασυλίας θα φέρει όλους τους Κόκκινους Survivors υποψήφιους στην αυριανή μονομαχία.

Η χθεσινή παρεξήγηση ανάμεσα στη Νεφισέ και τον Φάνη έκανε την ίδια να θέλει πλέον να αγωνίζεται για την Κόκκινη ομάδα και μένει να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί η σύσταση των δύο ομάδων στον τελευταίο αγώνα ασυλίας.

Ο τρόπος που αποφασίζει να κάνει τις βολές του ο Γιώργος Γκιουλέκας εξοργίζει τον Φάνη που αντιδρά έντονα από τον πάγκο.

Στο Συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει πως πλέον αλλάζουν και οι μονομαχίες και ο τελικός στόχος θα είναι διπλός!

