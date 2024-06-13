Η εντυπωσιακή ηθοποιός και τραγουδίστρια που σκίζει φέτος στο J2US, δε φανταζόταν όταν πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε κεντρικό δρόμο στα Ιλίσια για να πάει σε ένα ραντεβού πως επιστρέφοντας θα το έβρισκε ανοιχτό.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου χθες είχε μια γεμάτη μέρα με αρκετά ραντεβού και ένα από αυτά την έφερε στην περιοχή των Ιλισίων, όπου και πάρκαρε το αυτοκίνητό της σε κεντρικό δρόμο, κλείδωσε και έφυγε για το ραντεβού της σε πολύ κοντινή απόσταση από το μέρος που άφησε το όχημά της.

Όταν όμως επέστρεψε, λίγη ώρα αργότερα για να το πάρει ανακάλυψε πως η μία πόρτα, αυτή του οδηγού, ήταν ανοιχτή και όλα τα ντουλαπάκια εντός του αυτοκινήτου επίσης ανοιχτά με τα χαρτιά σκορπισμένα στο πάτωμα. Γρήγορα συνειδητοποίησε πως κλέφτης της είχε ανοίξει το αυτοκίνητο και ανακάλυψε ότι από μέσα έλειπαν τρία ζευγάρια γυαλιά (δικά της, του συζύγου της και του πατέρα της) και κάποια άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Αν και στο αυτοκίνητο υπήρχαν και σακούλες με ψώνια για τις κόρες της αυτές ήταν απείραχτες καθώς προφανώς δεν είχαν κάποια χρησιμότητα για τον δράστη.

Άμεσα καλέστηκε η αστυνομία και ζητήθηκε και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η ίδια η Πηνελόπη Αναστασοπούλου όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία βρέθηκε στα εγκαίνια καταστήματος καλλυντικών στο Περιστέρι και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου -που την πήρε και τηλέφωνο- για την άτυχη αυτή στιγμή:

«Βρήκα το αυτοκίνητο ανοιχτό στη μία πόρτα. Δεν ξέρω πως το άνοιξαν και ήμουν ακριβώς δίπλα…» διηγήθηκε χωρίς όμως να χάνει το χαμόγελό της παρά τη ζημιά που υπέστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.