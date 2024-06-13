Κάμερον Βαν Χόι: Θα σκηνοθετήσει την ταινία «The Prince» με τον Nicolas Cage

Ο Κάμερον Βαν Χόι θα σκηνοθετήσει την ταινία «The Prince» με τον Νίκολας Κέιτζ σε σενάριο του Ντέιβιντ Μάμετ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα παραγωγής της. Στο καστ περιλαμβάνονται οι Άντι Γκαρσία, Σκοτ Χέιζ και Τζανκάρλο Εσποζίτο.

Ο Βαν Χόι έκανε το ντεμπούτο του σε μεγάλου μήκους ταινία με το «Flinch» του 2021, αφού σκηνοθέτησε τρία μικρού μήκους φιλμ. Ο Χέιζ είναι επίσης παραγωγός μαζί με τους Σον Γούλφιγκτον και Τζο Ενρίκεζ.

Hunter Biden-Inspired Addiction Pic ‘The Prince’ In Works From Cameron Van Hoy & David Mamet; Scott Haze, Nicolas Cage, J.K. Simmons, Giancarlo Esposito & Andy Garcia To Star https://t.co/CE2T3nAqzh #cinema #feedly — Patricia Farrell, Ph.D. (@drpatfarrell) June 12, 2024

Η ταινία «The Prince» εξιστορεί την ταραχώδη οδύσσεια ενός εξαρτημένου ατόμου μέσα από τον υψηλού ρίσκου κόσμο της δύναμης, της ευχαρίστησης και του πόνου σε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι προς την ανάρρωση.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, που είναι κοντά στο κινηματογραφικό έργο, πηγή έμπνευσης για τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της ταινίας, τον Πάρκερ που θα ενσαρκώσει ο Χέιζ ήταν ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, τα θέματα κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ του οποίου έχουν συμπεριληφθεί στα απομνημονευματά του «Beautiful Things».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

