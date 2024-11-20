Ο Ιβάν Σβιτάιλο εξηγεί γιατί δεν θέλει τα παιδιά του να είναι δίγλωσσα

Τα δύο κορίτσια του είναι γεννημένα στην Ελλάδα έχοντας φυσικά και καταγωγή από τη Ρωσία και συγκεκριμένα τη Γιάλτα. Εκεί βρίσκεται και η μία γιαγιά τους και η προγιαγιά τους, αλλά όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ιβάν Σβιτάιλο οι μικρές δεν μιλάνε Ρωσικά. Και αυτή ήταν μια απόφαση που πήρε γιατί ο ίδιος ως δίγλωσσος πέρασε δύσκολα.

«Όχι δεν είναι δίγλωσσα. Ξέρεις γιατί; Γιατί πέρασα δύσκολα με αυτό το θέμα. Γιατί τα δίγλωσσα παιδιά έχουν το κίνδυνο να μην αναπτύξουν και τις δύο γλώσσες στο 100%» είπε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»

-Εσένα πού σε δυσκόλεψε…

«Μου πήρε παραπάνω χρόνο για να νιώσω εγώ ασφαλής. Στη σκηνή σου βγαίνουν διάφορα, μπορεί να σου βγει ένα φωνήεν διαφορετικά. Στα Ρωσικά για παράδειγμα αν το ε δεν τονίζεται προφέρεται ήττα και το ο δεν τονίζεται προφέρεται άλφα. Γι’ αυτό οι Ρώσοι καμιά φορά μπορεί να σου πουν πηρήμενε λίγο… Άμα μιλάω πολύ με τη μάνα μου ας πούμε την επόμενη μέρα μπορεί να μου φύγει κάτι…»

-Η μητέρα σου έρχεται;

«Εννοείται. Και οι δύο γιαγιάδες είναι τρελαμένες με τις εγγόνες τους. Η μάνα μου εν τω μεταξύ είχε δύο αγόρια και πάντα ήθελε δύο κορίτσια. Οπότε πηγαινοέρχεται γιατί έχει και τη γιαγιά μου που είναι 92, στην Κριμαία»

-Σου λείπουν;

«Για μένα είναι μια Ιθάκη η Γιάλτα. Εκεί γεννήθηκε η σχέση μου με την Ελλάδα, γιατί ήμασταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια Ιστορίας που μεταπήδησε μετά στα φιλολογικά και έκανε διδακτορικό τη Φιλοσοφική πάνω στη γλωσσολογία. Εκεί δημιουργήθηκε ο δεσμός.

Ήμουν 10 χρονών όταν ήρθα, ένα Ρωσάκι, δεν μιλούσα Ελληνικά μπήκα στη Τρίτη δημοτικού και δεν καταλάβαινα τι λέει η δασκάλα. Έλεγα στη μητέρα μου πως μιλάει πολύ γρήγορα, σαν να μην καταλάβαινα οτι είναι μια άλλη γλώσσα. Γι’ αυτό ίσως φοβήθηκα. Αν και τα παιδιά είναι σφουγγάρια.

Θυμάμαι ήρθαμε 6 Απριλίου και το καλοκαίρι πήγα σε μια κατασκήνωση και μετά το καλοκαίρι μιλούσα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν ξέρω πως λέγονται στα Ρώσικα ή δεν ξέρω πώς λέγονται στα Ελληνικά»

