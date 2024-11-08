Όπως συνηθίζεται να λέγεται, το Survivor είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα και πόσω μάλλον, αν θα είναι στο παιχνίδι τις επόμενες εβδομάδες. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει στην περίπτωση του Μιχάλη Κονδύλα. Παρότι δεν είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή του για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμα, ενώ ελπίζει στη βοήθεια του Άγγελου για 3η.

Αρχικά ο παίκτης ήταν εκείνος που κέρδισε το κολιέ ασυλίας από την ομάδα των Αετών, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνεύσει στην επόμενη αποχώρηση.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, αποκάλυψε ότι πέρα από το κολιέ, κατέχει και ένα τοτέμ ατομικής ασυλίας. Πρόκειται για το ίδιο τοτέμ, που έψαχνε μανιωδώς η Ekaterina για όσο καιρό βρισκόταν στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνει στο παιχνίδι ακόμα μια εβδομάδα.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο Μιχάλης έχει τον τρόπο να παραμείνει για τουλάχιστον 2 ακόμη εβδομάδες, ακόμα και αν η ομάδα του χάσει τις ασυλίες. Προνόμιο που δεν συναντάται συχνά στο παιχνίδι. Ο ίδιος όμως υπολογίζει ότι μπορεί να κερδίσει ακόμα μια εβδομάδα παραμονής σε περίπτωση ήττας, χάρη στο τοτέμ που κατέχει ο Άγγελος, το οποίο μπορεί να κρατήσει έναν παίκτη στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τις δίδυμες πάντως ο Άγγελος μάλλον δεν θα θυσίαζε αυτή τη δύναμη για τον Μιχάλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.