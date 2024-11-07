Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Έχω χάσει έναν αδερφό όταν ήμουν μικρός. Αυτό λειτούργησε σε μένα καταστροφικά»

Μια αποκάλυψη για τη ζωή του και τους λόγους που τον οδήγησαν στο να αναζητήσει βοήθεια μέσω της ψυχοθεραπείας έκανε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μιλώντας στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή «Happy Day».

«Τώρα βλέπεις την πολύ βελτιωμένη μου έκδοση. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, γιατί παρατεταμένα αδικώ τον εαυτό μου και βάζω προτεραιότητα το συναίσθημα και τη θέληση των άλλων. Είχα θέματα να λύσω από το παρελθόν, από τα παιδικά χρόνια», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και συνέχισε:

«Έχω χάσει έναν αδελφό, όταν ήμουν μικρός. Είχαμε διαφορά ενός έτους, ήμουν 2μιση ετών. Τον χάσαμε από έναν όγκο στο κεφάλι, που ήταν καλοήθης, αλλά δεν άντεξε το χειρουργείο το μωράκι. Ήταν πολύ μικρούλης.

Αυτό λειτούργησε σε μένα καταστροφικά. Όταν εξαφανίζεται ένα αδελφάκι που είστε όλη μέρα μαζί και παίζετε και βλέπεις κλάμα, μαυρίλα και στεναχώρια στο σπίτι, υπάρχει κάτι που δεν το ήξερα. Λέγεται «τύψεις του επιζήσαντα». Νιώθεις ότι φταις που ζεις εσύ και «έφυγε» το αδελφάκι σου. Δεν το σκέφτεσαι αλλά αυτό λειτουργεί μέσα σου.

Αυτό ήταν η αρχή για να θέσω τον εαυτό μου υπό και να τον παραμερίσω, θεωρώντας ότι δεν αξίζω πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα ότι δεν φταίω σε όλο αυτό, μπήκαν πολλά πράγματα στη θέση τους. Ακόμα και στις σχέσεις μου δεν επέλεγα τα σωστά άτομα, γιατί ένιωθα ότι δεν μου αξίζουν»

