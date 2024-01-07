Survivor: Στους Μαχητές η φωτιά- Επικράτησαν στην 1η δοκιμασία

Με επικράτηση των Μαχητών κάνει πρεμιέρα το Surviror 2024 στον ΣΚΑΪ.

Στον πρώτο αγώνα ρίχθηκαν Διάσημοι και Μαχητές προκειμένου να ξεκινήσει με ευκολότερες συνθήκες η διαβίωση στον Άγιο Δομίνικο και το έπαθλο ήταν η φωτιά.

Σε ένα άκρως απαιτητικό αλλά εξαιρετικά γρήγορο αγώνισμα οι παίκτες ρίχθηκαν στη θάλασσα για να φτάσουν πρώτοι στην παραλία και να αρχίσουν τις βολές.

Στόχος εκεί ήταν τέσσερα πλακίδια τα οποία και προσπάθησαν να σπάσουν η Κατερίνα Δαλάκα από την κόκκινη ομάδα και ο Φάνης από την μπλε ομάδα.

Ο παίκτης της μπλε παίκτης κατάφερε να σπάσει τα δυο επόμενα πλακάκια αφήνοντας πίσω την Κατερίνα Δαλάκα και δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

