Είναι μια αγαπημένη συνήθεια της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση όλα τα χρόνια που είναι μαζί -κι ας μιλάνε σπάνια εως και καθόλου για τη σχέση αυτή.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Το Κόκκινο ποτάμι», όπου συμπρωταγωνιστούσαν και ήταν την Άνοιξη του 2022, όταν άρχισε να ακούγεται για πρώτη φορά πως κάτι τρέχει μεταξύ τους λίγο καιρό μετά τον χωρισμό εκείνου από την επί 15ετίας σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Βανέσα Αδαμοπούλου και την επίσης λήξη της 8ετούς σχέσης της γνωστής ηθοποιού.

Παρά τις φήμες όμως οι ίδιοι άργησαν πολύ να επιβεβαιώσουν πως είναι μαζί. Και ακόμα και σήμερα που πλέον μόνο κρυφό δεν είναι οι ίδιοι πολύ σπάνια μιλάνε δημόσια για την κοινή τους ζωή και ακόμα πιο σπάνια ποστάρουν κοινές φωτογραφιες τους στα Social τους.

Πριν μία εβδομάδα η Αναστασία Παντούση έβαλε μια όμορφη ασπρόμαυρη φωτογραφία από τους δυο τους στη θάλασσα αλλά το πρόσφατο ταξίδι της στο Βερολίνο και στη συνέχεια στο Λονδίνο επέλεξε να μην το συνδέσει με εκείνον καθόλου.

Κι ας βρέθηκαν και οι δύο -κατά τύχη μάλλον ε;- στη μεγάλη συναυλία της PINK στη βρετανική πρωτεύουσα. Κι ας περνούσαν από τα ίδια σημεία της πόλης. Κι αυτό τυχαίο. Εκείνη μάλιστα προτίμησε να κάνει το ταξίδι stories, που χάνονται σε ένα 24ωρο. Εν αντιθέσει με τον Ιωάννη Παπαζήση που έβαλε τρία ποστ, χωρίς την Αναστασία φυσικά, αλλά με τα παπούτσια της!

Σε μία από τις φωτογραφίες μέσα στο τρένο φαίνεται το δικό του πόδι και δύο γυναικεία πόδια με γκρι μποτάκια. Χμμμμ Απ' ότι είδαμε μάλλον είναι τα αγαπημένα της Αναστασίας Παντούση γιατί το τελευταίο διάστημα την βρήκαμε να τα φοράει συχνά πυκνά σε διάφορα δικά της ποστ. Gotcha...

