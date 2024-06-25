Το «δράμα» του Survivor, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τον Άγιο Δομίνικο, κορυφώθηκε στον αγώνα για το αυτοκίνητο. Η πίεση 6 μηνών κατέκλυσε ακόμα και τους πιο ψύχραιμους παίκτες και τους έκανε να ξεσπάσουν.

Πολύ στραβά ξεκίνησε ο αγώνας για τον αποκαρδιωμένο Φάνη. Ο παίκτης ήδη από τα πρώτα run φάνηκε ότι δεν πατά καλά, ενώ λίγο έλειψε να έχει και νέο τραυματισμό.

Λίγο αργότερα ο Φάνης αποχώρησε πρώτος από τη διεκδίκηση του αυτοκινήτου, έχοντας χάσει και τις 5 του ζωές και με πρωτοφανή ψυχολογική φόρτιση.

Πολύ μεγάλος ήταν ο εκνευρισμός του Γ. Γκιουλέκα, όταν μετά από πόντο που ολοκλήρωσε, έγινε αντιληπτό λάθος που έκανε στο παζλ της πίστας, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναληφθεί η αναμέτρηση. Αυτή η εξέλιξη δεν άρεσε καθόλου στον παίκτη, που στα μισά αποχώρησε για να ηρεμήσει.

Μερικές μάχες αργότερα ήταν σειρά της Κατερίνας Δαλάκα να ξεμείνει από ζωές και να παρακολουθήσει την υπόλοιπη αναμέτρηση από τον πάγκο.

Ντάνιελ και Γκιουλέκας έμειναν να παλεύουν για αρκετή ώρα έως ότου κάποιος από τους δύο να μείνει από ζωές. Μετά από πολλές επίπονες και εξαντλητικές προσπάθειες, ο παίκτης που κέρδισε το αυτοκίνητο ήταν ο Γιώργος Γκιουλέκας.

Μετά τη λήξη του αγώνα και αφού οι παλμοί επανήλθαν σε φυσιολογικούς ρυθμούς, ο Γιώργος Λιανός επανέφερε τους παίκτες στην τάξη, θυμίζοντάς τους ότι μένει και ένας μεγάλος τελικός στην Αθήνα, για την ανάδειξη του νικητή.



