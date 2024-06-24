Και λέμε το ένα από τα δύο, γιατί είναι γνωστό πως έχει τεράστια αδυναμία στο νησί της Κύθνου το οποίο διάλεξε και για να κάνει τον γάμο της με τον άντρα της ζωής της Βαγγέλη Ταρασιάδη. Υπάρχει όμως και άλλη μια τοποθεσία που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή και στην καρδιά της Δέσποινας Καμπούρη και αυτή μπορεί να μην έχει θάλασσα, έχει όμως άφθονο νερό.

Ο λόγος για την πανέμορφη λίμνη Τσιβλού στα βουνά της Αχαϊας, στον δρόμο για τη Ζαρούχλα, μια τοποθεσία που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρέως γνωστή και έχει αξιοποιηθεί και τουριστικά αλλά την οποία η Δέσποινα γνωρίζει από μικρό παιδί και λατρεύει.

Βλέπετε στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται το εξοχικό σπίτι της οικογένειάς της. Εκεί που έχειπεράσει όλα της τα καλοκαίρια αλλά και Σαββατοκύριακα του χειμώνα και φυσικά τις σχολικές της διακοπές. Ο ερχομός του συζύγου της στη ζωή της και στην συνέχεια των δύο κοριτσιών τους, της Έλενας και της Χριστίνας δεν άλλαξε και πολλά σε αυτή την αγαπημένη συνήθεια. Εξάλλου και οι τέσσερις λατρεύουν τη φύση και τη γαλήνη που προσφέρει ενώ μπορούμε να σας πούμε πως γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως έχουν κάνει κι άλλους φίλους τους - όπως τον κουμπάρο τους Μάνο Μαγιάτη και όχι μόνο- fan της λίμνης Τσιβλού την οποία επισκέπτονται ως παρέα όλοι μαζί πολύ συχνά εδώ και χρόνια, πια με τις οικογένειές τους. Και είναι πραγματικά ένα μοναδικό μέρος.

Όπως και το θεματικό πάρκο του Σύνεβρου που βρέθηκαν χθες Κυριακή και που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Μια ανταπόδοση του κουμπάρου της Μάνου Μαγιάτη που ήταν αυτός που της γνώρισε το μέρος και όποτε βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή φροτνίζουν να περάσουν μια βόλτα ειδικά για χάρη των κοριτσιών τους που το λατρεύουν. δεν τις αδικούμε.

