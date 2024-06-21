Survivor 2024: Μονομαχίες μέχρι το τέλος στην Αθήνα - Δείτε το trailer

SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Με δύο συγκλονιστικά live θα ολοκληρωθεί το πρώτο αγωνιστικό Survivor. Γιώργος Γκιουλέκας, Κατερίνα Δαλάκα, Φάνης Μπολέτσης και Ντάνιελ Νούρκα είναι οι τέσσερις Survivors που ταξιδεύουν από τον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να μονομαχήσουν live στην Αθήνα.

Ειδικοί στίβοι μάχης διαμορφώνονται σε έναν χώρο στο Άλσος Γαλατσίου για να προσφέρουν στους θεατές και τηλεθεατές κορυφαίες αγωνιστικές συγκινήσεις. Για πρώτη φορά οι τέσσερις μονομάχοι θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά σε ένα κοινό που θα ξεπερνά τα 700 άτομα. Θα καταφέρουν να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους ή θα παρασυρθούν από τη δύναμη της εξέδρας;

Την Τρίτη το βράδυ στις 21.00 ο ειδικά διαμορφωμένος στίβος μάχης θα υποδεχθεί για πρώτη φορά τους Survivors που διεκδικούν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Ο Γιώργος, η Κατερίνα, ο Φάνης και ο Ντάνιελ θα μονομαχήσουν σε ζευγάρια τα οποία θα βγουν μέσα από κλήρωση. Ο παίκτης με τη χαμηλότερη επίδοση θα είναι εκείνος που θα αποχωρήσει από τον ημιτελικό με τους άλλους τρεις να περνάνε αυτόματα στο μεγάλο τελικό της επόμενης μέρας.

Η Τετάρτη 26/06 είναι η μέρα του μεγάλου τελικού. Οι τρεις Survivors που θα προκριθούν από τον ημιτελικό θα επιστρέψουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν αυτή τη φορά το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ. Μονομαχίες μέχρι τέλους μπροστά σε ένα δυναμικό κοινό που θα επευφημεί με πάθος τους αγαπημένους του παίκτες! Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του πιο αγωνιστικού Survivor;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.