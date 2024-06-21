Λογαριασμός
Survivor 2024: Ολοκληρώθηκε η τετράδα του τελικού - Η τελευταία αποχώρηση - Δείτε trailer

Στην τελεταία μονομαχία κρίθηκαν τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια, μετά από αυτά των Δαλάκα και Φάνη.  

Survivor

Μετά από σχεδόν 6 μήνες αγώνων ασυλίας, επάθλων και μονομαχιών, και λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Αθήνας, καθορίστηκε η τετράδα των φιναλίστς.
Στην τελευταία μονομαχία κρίθηκαν τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια, μετά από αυτά των Δαλάκα και Φάνη.
Γκιουλέκας και Ντάνιελ κατάφεραν να φτάσουν τις 6 νίκες και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους και στο μεγάλο φινάλε.


Εκείνη που ηττήθηκε και δεν θα λάβει μέρος στον μεγάλο τελικό είναι η Δώρα Νικολή. Η 46χρονη μητέρα
ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως απέναντι στους δύο παίκτες δεν μπόρεσε να
αποδώσει τα μέγιστα.
Πριν αποχωρήσει εξέφρασε την επιθυμία της για το ποιον θέλει να δει νικητή του Survivor, και αυτή δεν
θα μπορούσε να είναι άλλη από την Κατερίνα Δαλάκα.

