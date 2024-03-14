Survivor 2024: Ηττημένοι και νηστικοί οι Μπλε - Η τετράδα της μονομαχίας

Η πρώτη εβδομάδα μετά την αλλαγή των ομάδων έκλεισε στις ασυλίες για τους Μπλε τόσο στραβά όσο ξεκίνησε. Η ομάδα βρίσκεται με 3 παίκτριες στη μονομαχία, και χωρίς να έχει κερδίσει έπαθλο φαγητού.

Στα παιχνίδια της Καραϊβικής το έπαθλο ήταν δύο κομμάτια χορταστικού τσιζκέικ. Οι Μπλε βρέθηκαν μπροστά στο σκορ και άρχισαν να το γεύονται, μέχρι που τα πράγματα άρχισαν να μην πηγαίνουν τόσο καλά, και τελικά οι Κόκκινοι να τρώνε το γλυκό.



Οι νηστικοί Μπλε μάζεψαν τα κομμάτια τους και πήγαν να παλέψουν για την τελευταία ασυλία της εβδομάδας. Δυστυχώς όμως οι αντίπαλοί τους είχαν αρκετούς άσσους στο μανίκι. Αρχικά ο Χριστόφορος σε μία εξαιρετική εμφάνιση, έφερε 2 πόντους και μάλιστα τραυματίας!

Σε καλή μέρα ήταν και ο Γκιουλέκας με την Αναστασία, που έφεραν τον τελικό πόντο και την νίκη.

Μόνος διασωθείς από τους Μπλε ο Θοδωρής. Ο παίκτης αφιέρωσε τη νίκη στην οικογένειά του και την εορτάζουσα κόρη του. Ο Γκιουλέκας μετά τη λήξη του αγώνα του ευχήθηκε και είπε χαριτολογώντας πως τον άφησε να κερδίσει για τον λόγο αυτό.

Οι Μπλε μετά την τρίτη ήττα τους έπρεπε να υποδείξουν και την τρίτη υποψήφια από την ομάδα τους. Οι διαθέσιμες επιλογές ήταν Δώρα, Σταυρούλα και Μαριλίνα. Η τελευταία ήταν ασφαλώς ένα επίπεδο κάτω από τις δύο άλλες παίκτριες για αυτό και το σύνολο των ψήφων έγραφαν το όνομα Μαριλίνα.

Η υποψηφιότητα της μπλε παίκτριας ήρθε να προστεθεί στις ήδη υποψήφιες Ευγενία, Χρύσα & Aira.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.