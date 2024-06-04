Ένα μάλλον αναπάντεχο εμπόδιο καλείται να ξεπεράσει ο Φάνης Μπολέτσης εκτός των άλλων στο φετινό παιχνίδι. Ο παίκτης φαίνεται ασταμάτητος όταν πρόκειται για κρίκους και σακιά, όμως το «μάτι» της Νεφισέ τον λύγισε. Η Τουρκάλα έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη συμπάθειά της στο πρόσωπό του. Αυτή τη φορά με αγγελιοφόρο την Μερβέ του έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης.

Το μήνυμα αυτό παρά την καλή πρόθεση της αποστολέα, κάθε άλλο παρά βοήθησε τον Φάνη, που έφερε 3 ήττες. Στο συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός στάθηκε σε αυτή την ενδιαφέρουσα παράμετρο και υπενθύμισε στον Φάνη ότι Νεφισέ είχε θαυμάσει και τους τραυματισμένους πλέον ώμους του, ενώ αποδέκτης της «αγάπης» της, έχει υπάρξει και η επίσης τραυματισμένη Κατερίνα Δαλάκα.

Πηγή: skai.gr

