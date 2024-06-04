Βότκα Μολότοφ, της Ελένης Ράντου στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Η εκρηκτική κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στη διασκευή του Νηλ Σάιμον πάνω στα διηγήματα του Τσέχωφ, μετά την τεράστια επιτυχία και τα συνεχή sold out σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάει την καλοκαιρινή της περιοδεία στα ανοικτά θέατρα της Αττικής. Ο Άντον Τσέχωφ σκιαγραφεί χαρακτήρες τόσο από τα αστικά κέντρα όσο και από την επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μεγεθύνοντας με γλαφυρό τρόπο αλλά πάντα με συμπάθεια, τις συνήθειες, τις εμμονές τους, τους φόβους τους, την προσήλωσή τους στα μικροσυμφέροντά τους, την αφέλειά τους, αλλά και την πονηριά τους. Οι τσεχοφικοί ήρωες, με όλα τους τα κουσούρια, τα λάθη, τους καημούς και τους πόθους τους, θα μοιραστούν μαζί μας το δάκρυ τους, το μελαγχολικό χαμόγελό τους και το λυτρωτικό γέλιο τους. *Παίζουν: Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Λυδία Σγουράκη κ.α.

Τρίτη 4/6, 21:15

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής», Γαρδίκη και Σμόλικα, Ηλιούπολη. Τηλ: 21 0992 3840

Με βάρκα την καρδιά: Ο Θοδωρής Κοτονιάς στην Τεχνόπολη

Ο Θοδωρής Κοτονιάς, διανύοντας τον 20ο χρόνο στη ναυτική περιπέτεια της δισκογραφίας του, ετοιμάζεται για μια καλοκαιρινή μουσική γιορτή στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, την Τρίτη 4 Ιουνίου, παρέα με όσους φίλους ταξίδεψε, αλλά και πρόκειται να συνταξιδέψει δημιουργικά. Μια επετειακή γιορτή με τραγούδια που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ. Ο Θοδωρής που γνωρίσαμε μέσα από τα «Μακρινά Ξαδέρφια» και τραγούδια του που αγαπήθηκαν, όπως η «Άνοιξη» που πρωτοτραγουδήθηκε από την Γλυκερία και τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, ξεκλείδωσε τις καρδιές μας για τα καλά με τα «Κλειδιά» του, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Από τότε συνεχίζει να μας χαρίζει πολύχρωμα τραγούδια με άρωμα παράδοσης αλλά και με πολλά σύγχρονα στοιχεία, όπως το «Μπαλόνι», τον «Ναυαγό», τους «Δύο δρόμους» κ.ά.

Τρίτη 4/6, 21:00

Εισιτήρια: Όρθιοι: 13 ευρώ, Καθήμενοι: 17 ευρώ. Προπώληση: more.com

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Τηλ: 2130109300

Ο αισθησιακός μυστικισμός της γλυπτικής: Αναδρομική έκθεση του κορυφαίου Ιταλού γλύπτη Novello Finotti στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Ο κορυφαίος Ιταλός γλύπτης Novello Finotti για πρώτη φορά στην Αθήνα θα παρουσιάσει αναδρομικά τη δουλειά του στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. Η έκθεση με τον δηλωτικό τίτλο «Novello Finotti Ο αισθησιακός μυστικισμός της γλυπτικής» περιλαμβάνει εξήντα πέντε και πλέον γλυπτά της μακρόχρονης εξελικτικής του πορείας από λευκό μάρμαρο Καρράρας, ροζέ μάρμαρο Πορτογαλίας, μαύρο γρανίτη Βελγίου και ορείχαλκο. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024 στις 20:30, παρουσία του ίδιου του μεγάλου γλύπτη.

Διάρκεια έκθεσης: Από 4 Ιουνίου έως 11 Νοεμβρίου 2024

Ωράριο έως τον Οκτώβριο: Δευ/Τρi/Τετ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 10:00 – 18:00. Πέμπτη: 10:00 – 20:00

Εισιτήριο: 10€, 5€

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206

