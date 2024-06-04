Μπορεί η εβδομάδα να μην ξεκίνησε καλά για τους Κόκκινους, με τον Χριστόφορο να βγαίνει μονομάχος ήδη από την πρώτη χαμένη ασυλία, όμως η ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη στον δεύτερο αγώνα και Γκιουλέκας-Δαλάκα να γλιτώσουν έστω για την ώρα.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Μπατουχάν να τραυματίζει το δάχτυλό του μετά από αναμέτρησή του, και τον Ντάνιελ να μην αντέχει να κοιτά.

Λίγο αργότερα ο παίκτης των Μπλε δεν κατάφερε να κερδίσει τον Χριστόφορο, και το ξέσπασμά του ήταν έντονο.

Ανησυχία επικράτησε όταν ο Γιώργος Γκιουλέκας στη διάρκεια αναμέτρησής του με τη Δώρα, σταμάτησε μετά από πτώση του μέσα σε εμπόδιο. Ευτυχώς αμέσως έγινε σαφές πως δεν πρόκειται για κάτι σημαντικό.

Μάλιστα ο παίκτης των Κόκκινων λίγο αργότερα ήταν αυτός που έφερε τον τελευταίο πόντο υπέρ της ομάδας του.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε η ομάδα των Μπλε έπρεπε να υποδείξει τον πρώτο δικό της υποψήφιο. Η παίκτρια που ψηφίστηκε ήταν Δώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.