Δεύτερο αγώνισμα με έπαθλο επικοινωνία και αυτό στους Κόκκινους. Η ομάδα κατάφερε έχοντας διαθέσιμα τα δυνατά της χαρτιά σε αντίθεση με τους Μπλε, να φτάσει πρώτη στο 10.

Το έπαθλο που ακολούθησε ήταν ακόμη μια φορά απολαυστικό τόσο για τους παίκτες όσο και για τους θεατές. Οι Διάσημοι είδαν τα σχόλια των φίλων του ριάλιτι στο "X" (twitter). Το καθένα είχε τη δική του ξεχωριστή αξία.

Η Ασημίνα για παράδειγμα βλέποντας το πρόσωπό της σε ένα καρέ, και με αφορμή το σχόλιο που το συνόδευε είπε πώς αυτή όντως είναι η έκφρασή της όταν ο σύντροφός της, Χρήστος Δάντης, πατά στα σφουγγαρισμένα!

Λίγο αργότερα ήταν σειρά της Μαρίας Αντωνά. Εκεί το κοινό δεν θα μπορούσε να σχολιάσει κάτι διαφορετικό, από την συνήθεια της παίκτριας να αναφέρεται στον αγαπημένο της, Άρη Σοϊλέδη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.