«The Voice of Greece»: 2.837.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της πιο αγαπημένης παρέας της ελληνικής τηλεόρασης

Το «The Voice of Greece» και το 8ο επεισόδιο των Blind Auditions, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, κατέκτησε μία ακόμη – διπλή – πρωτιά!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,5%. 2.837.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’.

Φυσικά, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν στον μουσικό διαγωνισμό.

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδας.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

