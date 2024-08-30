Στην Ελλάδα ο Mika! Ήρθε για τα νησιά, αλλά πήγε στην Ήπειρο και τα Μετέωρα

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος στο account του στο instagram ξεκίνησε για να απολαύσει το καλοκαίρι του στα ελληνικά νησιά αλλά τελικά ο Mika (Michael Penniman) δεν άντεξε την πολυκοσμία και αποφάσισε να δοκιμάσει την ενδοχώρα.

Με την παρέα του νοικιάσαν αυτοκίνητο και έφυγαν για την Ήπειρο και τα Μετέωρα μένοντας άφωνοι από την ομορφιά της φύσης γύρω τους. Ο ίδιος ο Mika δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Ελλάδα έγραψε: Τα καλύτερα ταξίδια είναι τα αναπάντεχα. Αφήσαμε τα γεμάτα κόσμο Ελληνικά νησιά και κάναμε μια παράκαμψη της τελευταίας στιγμής στην Ήπειρο και τα Μετέωρα. Ήσυχη ζωή, ευγενικοί άνθρωποι και εκπληκτικό τοπίο.

Ο Άγγλος τραγουδιστής που γεννήθηκε στον Λίβανο έχει προταθεί για Βραβείο Γκράμι και έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007 με το καλλιτεχνικό του όνομα, το Mika και τη μεγάλη επιτυχία της εποχής «Relax, take it easy».

