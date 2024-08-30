Απάτη στο διαδίκτυο και με τον Tom Hanks που εξέδωσε ανακοίνωση

Θύμα απάτης και ο Tom Hanks που ξαφνικά είδε τον εαυτό του στο διαδίκτυο να προμοτάρει διάφορες θαυματουργές θεραπείες και σκευάσματα και θορυβήθηκε.

Επιτήδειοι πατάνε πάνω στο γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του – είναι διαβητικός τύπου 2- και με Artificial Intelligence έχουν δημιουργήσει αγγελίες που και καλά διαφημίζει θαυματουργά φάρμακα για το πρόβλημά του.

Αντιδρώντας σε αυτό που συμβαίνει ο διάσημος ηθοποιός εκτός από νομικές διαδικασίες προχώρησε και σε μια δημόσια δήλωση στο προφίλ του στο Instagram για να προειδοποιήσει τον κόσμο να μην αγοράσει κάτι.

«Υπάρχουν διάφορες διαφημίσεις στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν ψευδώς το όνομά μου, την εικόνα και τη φωνή μου για να προμοτάρουν θαυματουργές θεραπείες και φάρμακα.

Αυτές οι διαφημίσεις έχουν δημιουργηθεί χωρίς την έγκρισή μου και μέσω AI.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα posts ή τα προϊόντα και τις θεραπείες ή τους εκπροσώπους αυτών των γιατρικών.

Έχω διαβήτη τύπου 2 και συνεργάζομαι μόνο με ομάδα πιστοποιημένων γιατρών σε ότι αφορά την αγωγή που παίρνω.

Μην σας πιάνουν κορόϊδο

Μην εξαπατηθείτε

Μην χάνετε τα λεφτά που κερδίζετε με κόπο

Tom Hanks» έγραψε.

