Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Γρηγόρης Μόργκαν: Τα pre-wedding πάρτι ξεκίνησαν

To Weekend των γάμων ξεκίνησε πανηγυρικά. Στην Κρήτη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν μετρούν επίσης αντίστροφα για τον γάμο τους που όπως έχει γίνει γνωστό θα τελεστεί την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά και θα ακολουθήσει μεγάλο party σε beach bar στα Φαλάσαρνα.

Η γιορτή όμως έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα με pre wedding parties στην παραλία και τραπέζια σε γραφικά ταβερνάκια.

