Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Γρηγόρης Μόργκαν: Τα pre-wedding πάρτι ξεκίνησαν

Από το πρωί ως το βράδυ στα λευκά η μέλλουσα νύφη

Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Γρηγόρης Μόργκαν: Τα pre-wedding πάρτι ξεκίνησαν

To Weekend των γάμων ξεκίνησε πανηγυρικά. Στην Κρήτη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν μετρούν επίσης αντίστροφα για τον γάμο τους που όπως έχει γίνει γνωστό θα τελεστεί την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη στα Χανιά και θα ακολουθήσει μεγάλο party σε beach bar στα Φαλάσαρνα.

Η γιορτή όμως έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα με pre wedding parties στην παραλία και τραπέζια σε γραφικά ταβερνάκια. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν γάμος Κρήτη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark