«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Χριστούγεννα με την Αναστασία και τον Στέλιο Διονυσίου - Guest star η Γωγώ Τσαμπά

Η πιο κεφάτη χριστουγεννιάτικη παρέα βρίσκεται «Στην Αγκαλιά του Φάνη», ανήμερα τα Χριστούγεννα, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 23.45 στον ΣΚΑΪ. Η Αναστασία και ο Στέλιος Διονυσίου στήνουν ένα ξεχωριστό γλέντι ενώ ως guest star εμφανίζεται η Γωγώ Τσαμπά.

Ένα από τα μεγαλύτερα, ανερχόμενα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Αναστασία, έρχεται για να περάσει τα Χριστούγεννα παρέα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο!

Η σημασία που έχουν τα Μέγαρα στη ζωή της Αναστασίας, ο έρωτας αλλά και η μεγάλη περιοδεία στην Αμερική είναι μερικά από τα θέματα που συζητούν οι δυο τους. Η Αναστασία όμως δεν έρχεται μόνη, φέρνει μαζί της μία πολυπληθή ορχήστρα και το γλέντι ξεκινά!

Ο Φάνης έχει ετοιμάσει μία έκπληξη για εκείνη, στο πλατό έρχεται η Γωγώ Τσαμπά, η οποία ερμηνεύει σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το νέο της τραγούδι.

Στην κεφάτη παρέα προστίθεται και ο κορυφαίος ερμηνευτής, Στέλιος Διονυσίου και το κέφι απογειώνεται! Η βραδιά όμως δεν έχει μόνο κορυφαίες ερμηνείες και ατέλειωτο τραγούδι, έχει και προσωπικές εξομολογήσεις. Ο Στέλιος Διονυσίου μοιράζεται αναμνήσεις από το ξεκίνημά του και τη σημασία του ονόματός του. Ποια τραγούδια λέει στα παιδιά του για να τα νανουρίσει και ποια είναι η δική του «ένοχη απόλαυση»;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Πηγή: skai.gr

