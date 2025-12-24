Παραμονή Χριστουγέννων και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει το ταξίδι του στην Ευρώπη, σήμερα στις 14.40. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από τη Ζυρίχη, η Χρύσα Μπάτου από το Λονδίνο και η Ματίνα Πολυχρόνη από το Μόναχο μας εύχονται Καλά Χριστούγεννα με ενδιαφέροντα θέματα και ρεπορτάζ από τις στολισμένες ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι Καταρράκτες του Ρήνου (Rheinfall) στην Ελβετία, κοντά στο Σαφχάουζεν, είναι οι μεγαλύτεροι της Ευρώπης, ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα με ύψος 23-25 μέτρα και πλάτος 150 μέτρα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τον ορμητικό όγκο νερού από εξέδρες και βάρκες και να απολαύσουν το θέαμα όλο τον χρόνο.

Τo Circus Conelli στη Ζυρίχη είναι ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τσίρκο που στήνει την κόκκινη τέντα του στο μικρό νησί Bauschänzli από τα τέλη Νοεμβρίου έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα τελευταία 30 χρόνια, προσφέροντας παραστάσεις με διεθνείς καλλιτέχνες, ακροβάτες, κλόουν και ζωντανή μουσική, συνδυάζοντας την παράδοση με τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Επισκεπτόμαστε την αγορά του Notting Hill στο Λονδίνο, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολύχρωμα σημεία της πόλης, δίνοντας ραντεβού με έναν Έλληνα του Λονδίνου έξω από το διάσημο βιβλιοπωλείο που πρωταγωνίστησε στη γνωστή ταινία Notting Hill. Η κάμερα καταγράφει τα γραφικά στενά, τα περίπτερα με vintage ρούχα, χειροποίητα αντικείμενα και τοπικές λιχουδιές. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στην αγορά του Camden, γνωστή για τη ζωντάνια και την εναλλακτική της ατμόσφαιρα που προσελκύει ντόπιους και τουρίστες.

Συναντάμε Έλληνες επιχειρηματίες στο Μόναχο, ξεκινώντας με έναν Έλληνα που συστήνει τους λουκουμάδες στους Γερμανούς, φέρνοντας μια γεύση της παράδοσης και της ελληνικής κουλτούρας στην καρδιά της Βαυαρίας. Στη συνέχεια, γνωρίζουμε έναν Έλληνα φωτογράφο, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και σήμερα διαπρέπει μέσα από συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και το ταλέντο μπορούν να ξεχωρίσουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο.

